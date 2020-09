Calado já tem o Guia Record 2020/21

José Calado é um fã do Guia Record e, como não podia deixar de ser, já tem na sua posse a versão de 2020/21. O antigo médio do Benfica e da Seleção Nacional não esconde o contentamento ao primeiro contacto. "São já tantos anos a ler a revista... É importante estarmos informados sobre o fenómeno futebolístico. Sejam fichas da Primeira ou II Liga, seja a nossa Seleção, é importante estarmos cientes daquilo que se passa no futebol. É o nosso desporto-rei, aquele que adoramos. O Guia Record proporciona essa leitura extensa. A revista cumpre há muitos anos os seus objetivos: estarmos cada vez mais perto daquilo que é um estádio de futebol e por dentro do que se passa neste desporto. Mesmo com a pandemia, o Guia Record está presente. Comprem e estejam informados. O ‘Record’ está sempre connosco!", reiterou Calado, apelando também à participação na próxima edição da Liga Record.





2020/21 já está nas bancas de todo o país com a mais atualizada informação sobre a nova temporada dos campeonatos profissionais de futebol. São 292 páginas, com mais de 800 fichas de jogadores, sem esquecer o rescaldo da época passada, marcada pelos efeitos da Covid-19, e ainda a história das compe tições nacionais e internacionais de clubes e da Seleção Nacional. Como é habitual, a revista da época também oferece a inscrição na. Compre já, por apenas 3 euros. Não fique fora de jogo