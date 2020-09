Campeão da Liga Record está a preparar pelo menos... 70 equipas!

Gonçalo Brálio arrasou na Liga Record da temporada passada, ao levar para casa todos os grandes prémios. O campeão já está a preparar a defesa do título e falou com o nosso jornal para dar conta de uma parte da estratégia... mas sem desvendar toda a tática, claro. Certo é que vai voltar a apostar em muitas formações para ter mais hipóteses de vencer.





"Ainda estou em fase de estudo relativamente às equipas. Tenho andado a ensaiar algumas e, certamente, vou continuar a mexer nelas e a alterar, até começar a jogo a valer. Já tenho algumas, mas espero competir com umas 70 a 80 equipas", começa por destacar este 'treinador' de Évora.O campeão já faz contas à vida para distribuir o orçamento e destaca alguns potenciais craques para a nova temporada. "Pelo que já me apercebi e, devido ao orçamento (elevado) de vários jogadores, não será possível equilibrar todos os setores, pelo que estou a ponderar 'poupar' uns milhões de euros na zona central do terreno para poder apostar mais na zona defensiva. Revelação? Talvez Taremi (ex-Rio Ave), pois acredito que possa confirmar no FC Porto as qualidades já demonstradas na época passada. No entanto, penso que poderá surgir uma surpresa agradável fora das equipas do Continente, onde um jogador do Santa Clara, Marítimo ou Nacional possa vir a dar nas vistas", sublinha.Gonçalo Brálio também participa na, que junta os vencedores da prova, e não tem dúvidas em afirmar que o jogo interativo do nosso jornal é mesmo uma boa aposta para todos. "Sim, vale a pena, porque é um teste difícil às capacidades de qualquer treinador e que não requer somente colocar o melhor onze em campo, jornada após jornada, mas, igualmente, tentar 'adivinhar' quais os jogadores que alguns treinadores vão fazer alinhar de início, sobretudo, aqueles que jogam ao fim-de-semana (no campeonato) e a meio da semana (nas competições europeias). Isto relativamente a possíveis 'poupanças' nas equipas, se é que me faço entender", analisa.Não se esqueça de aarranca oficialmente na quarta jornada, sendo que tem acesso a uma equipa através da compra do, mas também pode adquirir equipas online: a cada três que compre, oferecemos uma! Inscreva-se aqui.