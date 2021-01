Caras novas já estão disponíveis na Liga Record

Chegou um momento decisivo para o campeonato português e, claro, para a Liga Record. Falamos do mercado de transferências de janeiro, em que as equipas reais aproveitam para fazer ajustes, tal como os treinadores sofá devem fazer nesta fase. E a verdade é que já pode colocar mãos à obra, uma vez que as mais recentes atualizações de mercado já estão disponíveis para a próxima ronda do jogo interativo do nosso jornal.





Pode comprar jogadores como Rúben Vinagre (Famalicão), David Simão (Moreirense), Lucas Veríssimo (Benfica), Pedro Rebocho (P. Ferreira) e Allano (Santa Clara), apenas para referir alguns. No entanto, tome também atenção ao facto de haver jogadores que já se despediram do nosso campeonato.