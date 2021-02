Carlos Martins: «Estou melhor graças à época do Sporting»

Este ano é que é! Será assim o pensamento de milhares de adeptos do Sporting, crentes na conquista de um título de campeão que escapa desde 2002. Carlos Martins, apesar de alguma prudência, também quer acreditar que vai celebrar em maio, quando a Liga NOS terminar. Por agora, já começou a festejar.

"Sinceramente, não esperava ser o mais pontuado da semana. É a primeira vez que ganho ao fim de uma jornada da Liga Record mas já tive outros prémios. Ainda na semana passada fiquei em 23º, já deu para receber alguma coisa", começa por contar Carlos Martins.

A temporada bem conseguida pelo treinador de bancada de Oiã, em Aveiro, tem uma explicação, segundo o próprio: "Há uma relação direta com a boa época do Sporting. Participo sempre só com uma equipa, com muitos jogadores do Sporting, o meu clube. Como esta época está em primeiro, também tenho boas pontuações." Apesar de ter uma boa vantagem para o 2º na Liga NOS, ainda é cedo para festejos. "Falta muito campeonato. Penso como o Rúben Amorim, é para encarar jogo a jogo e no final vamos ver se dá para o Sporting ser campeão", remata.