Carlos Varela: «Amorim foi uma surpresa»

Uma equipa com oito jogadores do Sp. Braga valeu a Carlos Varela a vitória no prémio semanal da 11ª ronda da Liga Record. Um triunfo conseguido no desempate – venceu por ter o orçamento mais baixo – e de forma um pouco inesperada.

"O Sp. Braga estreava o treinador e não se sabia o que ia fazer. O Rúben Amorim foi uma surpresa, com a goleada que deu boa pontuação aos jogadores", começa por explicar o concorrente, que tem mais plantéis em jogo. "Estou com 22 equipas. Tenho uma para cada clube e mais algumas com jogadores do Portimonense, que é o meu clube", explica, revelando-se algo desiludido: "Esta época não está a correr tão bem como as anteriores. Já não há o Nakajima, nem o Paulinho, só sobra o Jackson. Mesmo assim, estou confiante que o Portimonense vai continuar na 1ª Liga." Já na Liga Record, Carlos Varela tem a estratégia bem definida: "Jogo só para os prémios semanais e este já é o terceiro que ganho!"

Como curiosidade, refira-se que Rui Calafate, colunista de Record, ficou no 15.º lugar esta semana, com 85 pontos, a 9 do vencedor.