Cinco soluções para compensar possível ausência de Pote

A recuperação de Pote a uma lesão no joelho direito até parece estar a correr bem, mas a utilização do médio está em dúvida na receção do Sporting ao Moreirense. No que diz respeito à Liga Record, Pote tem sido a grande figura do campeonato, pelo que uma possível ausência requer encontrar uma solução à altura! Aqui deixamos cinco hipóteses para a próxima jornada, que arranca na sexta-feira.





(P. Ferreira) - recebe o Famalicão(Portimonense) - recebe o Nacional(Sp. Braga) - recebe o Farense(Tondela) - recebe o V. Guimarães(Rio Ave) - visita o Gil Vicente