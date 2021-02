Coates e tática com cinco defesas decisivos para o vencedor do prémio semanal

Norberto Rego voltou aos triunfos na Liga Record. O concorrente de Viana do Castelo, um dos mais premiados do concurso, é o vencedor do 1º prémio semanal da 15ª ronda.

O treinador de bancada de Viana do Castelo somou 93 pontos com a equipa ‘Os torreenses 008’ e venceu com uma vantagem de seis pontos sobre o 2º da semana, um bom registo tendo em conta as curtas diferenças normalmente registadas. Curiosamente, Norberto Rego apostou numa tática com cinco defesas. Foram quatro benfiquistas e um sportinguista, precisamente o Jogador da Semana, Coates, que por ser capitão rendeu 40 pontos.