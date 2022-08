Começa a jogar na Liga Record logo no arranque do campeonato

Acabou-se a espera: podes começar já a 'ensaiar' a tua equipa! A Liga Record 2022/2023 terá a 1.ª ronda oficial na 5.ª jornada da Liga Bwin. No entanto, podes testar o melhor onze logo no arranque do campeonato marcado para sexta-feira, 5 de agosto.Durante as rondas experimentais haverá uma classificação que não contará para as contas finais. No final das mesmas todos os concorrentes ficarão com pontuação a zero. Aproveita este período de "estágio" para fazeres as melhores opções. Depois, já será a sério.Nesta edição estão 779 prémios em jogo: vales de compra RP, assinaturas Record Premium, uma scooter ou um automóvel.Prepara-te e quem sabe no final serás o campeão desta Liga.