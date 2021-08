Acabou-se a espera: pode começar já hoje a 'ensaiar' a sua equipa! A Liga Record 2021/2022 terá a sua 1.ª ronda só na 5.ª jornada da Liga Bwin. No entanto, damos a oportunidade aos concorrentes de testarem as suas equipas já a partir de hoje com o arranque do campeonato.





Durante as três primeiras jornadas terão a possibilidade de ir a jogo, mas ainda a 'brincar'. Haverá uma classificação que não contará para as contas finais.Após as jornadas experimentais, todos os concorrentes ficarão com pontuação a zero.Aproveite este período de "estágio" para fazer as melhores opções.