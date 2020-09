Consegue adivinhar o onze ideal da segunda jornada?

Com a segunda jornada do campeonato terminada, o período experimental da Liga Record está quase a terminar. A quarta ronda já é a valer, mas importa olhar para aquilo que foi a equipa ideal de mais uma jornada, com destaque para a inspiração dos defesas. Não é por acaso que Coates foi o MVP da semana.



Onze ideal da segunda jornada





Denis (Gil Vicente/500.000) - 9 pontosCoates (Sporting/5.000.000) - 15 pontos; Rúben Dias (Benfica/5.000.000) - 10 pontos; Riccieli (Famalicão/750.000) - 7 pontos; Rafael Ramos (Santa Clara/500.000) - 6 pontosSérgio Oliveira (FC Porto/3.000.000) - 8 pontos; Pedro Augusto (Tondela/500.000) - 6 pontos; Gabriel (Benfica/3.000.000) - 5 pontosMarega (FC Porto/7.500.000) - 9 pontos; Rodrigo Pinho (Marítimo/750.000) - 9 pontos; Samuel Lino (Gil Vicente/500.000) - 7 pontosSérgio Conceição (FC Porto) - 9 pontos100 pontos27 milhões