Custódio Adanjo venceu prémio semanal: «O meu Sporting ajudou-me»

A primeira vez soube tão bem que... teve de repetir! Custódio Adanjo voltou a festejar a vitória de uma jornada da Liga Record nesta temporada e, desta vez, foi com a equipa do Arouca, na qual entregou a braçadeira de capitão a Mújica, que marcou 3 golos (48 pontos). Contudo, foi quando viu Gyökeres e Pote a darem a vitória ao ‘seu’ Sporting no clássico contra o FC Porto é que o farense ficou convencido de que poderia ganhar: "O meu clube ajudou-me!"

"Estava com um amigo a ver o jogo e ficámos entusiasmados. Quando saíram as pontuações, vi que tinha feito os tais 108 pontos. É preciso um bocadinho de sorte e foi o que tive nesta semana, basta ver o facto de termos ficado 5 empatados", disse-nos o campeão da Liga Record de 2016, que agora foca-se mais nos prémios semanais: "Jogo desde a primeira edição e, nesta época, estou a fazer uma aposta deliberada nos semanais. Está a correr bem. Deixei de lutar pela classificação geral", concluiu.