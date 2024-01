David Gonçalves: «Acreditei numa surpresa»

Uma questão de arriscar. É isto que David Gonçalves tem feito desde o início da época na Liga Record: numa das 27 equipas coloca jogadores que tenham uma semana difícil pela frente e desta vez bateu tudo certo.

"Acreditei numa surpresa e apostei na vitória do Casa Pia. Claro que não contava com uma goleada por 4-1, mas até nisso tive sorte por causa do capitão. Tirei da equipa o Taremi, que não ia jogar, e coloquei o Felippe Cardoso, que assim ficou com a braçadeira e fez o dobro dos pontos", explicou o concorrente, padeiro de profissão e apaixonado pelo nosso concurso, no qual participa desde os primeiros anos: "Finalmente ganhei, já tinha ameaçado algumas vezes, mas pela primeira sou o mais pontuado da semana!"

Em relação à Liga Betclic, David Gonçalves espera festejar o título. "Este ano será mais difícil porque o Sporting está forte mas no final acredito que o Benfica será campeão."