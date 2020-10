Defesa mostra o que vale e é o melhor da 2.ª jornada

A segunda jornada foi a prova de que apostar na defesa também pode ser um tática proveitosa na Liga Record. É que o MVP foi Sebastián Coates, central do Sporting, que somou uns impressionantes 15 pontos, fruto da exibição, do golo e da folha limpa dos leões na vitória forasteira diante do Paços de Ferreira. Logo atrás surge outro central, no caso Rúben Dias, que se despediu do Benfica com um golo, vitória e folha limpa mas em casa frente ao Moreirense.





Não se esqueça de que o período experimental continua durante a terceira jornada, mas a quarta ronda já vai ser com aa valer. O período de testes está mesmo quase a chegar ao fim!a sua equipa.Coates (Sporting) - Defesa - 15 pontosRúben Dias (Benfica) - Defesa - 10 pontosMarega (FC Porto) - Avançado - 9 pontosDenis (Gil Vicente) - Guarda-redes - 9 pontosRodrigo Pinho (Marítimo) - Avançado - 9 pontosSérgio Oliveira (FC Porto) - Médio - 8 pontosRiccieli (Famalicão) - Defesa - 7 pontosCorona (FC Porto) - Avançado - 7 pontosMarchesin (FC Porto) - Guarda-redes - 7 pontosSamuel Lino (Gil Vicente) - Avançado - 7 pontosThiago Santana (Santa Clara) - Avançado - 7 pontos