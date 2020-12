Descansar na Taça? Há que continuar a fazer 'scouting'

Numa altura em que a Liga NOS está parada, as atenções do universo futebolístico português viram-se para a Taça de Portugal e, logo de seguida, para a Allianz Cup. Mas será que os treinadores da Liga Record devem ficar descansados à espera que o jogo interativo do nosso jornal volte? Nada disso! Até porque vários jogadores despontam precisamente nos duelos da prova rainha...





Alguns estão a 'reclamar' minutos e mostraram boa forma, até agora, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, pelo que convém mantê-los no radar para, eventualmente, reforçar a sua equipa.é um deles, depois de uma grande exibição (com um golo) na vitória do Sporting frente ao P. Ferreira. Nesse sentido,também luta por mais espaço e justificou diante dos castores.Quem também mostrou pontaria afinada foi, dois jogadores - especialmente o último - que se mostraram peças importantes nada temporada passada. Será que a dupla do Rio Ave está agora a ganhar ritmo? Por outro lado, dois defesas podem ter 'conquistado' muitos treinadores de sofá: é quemarcaram na vitória do Moreirense diante do Cova da Piedade. Mantenha-se atento!