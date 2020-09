Descobrir (outra vez) valor no Famalicão

Com a Liga Record quase a arrancar oficialmente - o pontapé de saída é na quarta jornada -, continuamos a apresentar os plantéis. Mudamo-nos para o Famalicão, a equipa que tomou de assalto o principal escalão e lançou uma série de craques a baixo custo no jogo interativo do nosso jornal. A chave está, agora, em descobrir onde está o ouro na formação de João Pedro Sousa.





O mais caro é Toni Martínez, a valer 2,5 milhões, embora permaneça a dúvida sobre se se vai mudar para o FC Porto. De resto, Gustavo Assunção surge logo de seguida pelo custo de um milhão, ao passo que há várias opções nos 750 mil. Resta saber quem vai assumir a posição de destaque de Pote ou Fábio Martins.Toni Martínez - Avançado - 2,5 milhõesGustavo Assunção - Médio - 1 milhãoAnderson - Avançado - 750 milJoaquín Pereyra - Médio - 750 milPatrick William - Defesa - 750 milRiccieli - Defesa - 750 milRúben Lameiras - Avançado - 750 milWalterson - Avançado - 750 mil