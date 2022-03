Diogo Ferreirinha: «Jogo apenas pela diversão»

Diogo Ferreirinha nem conseguia acreditar que os 75 pontos que tinha somado nesta jornada tinham chegado para ser o o vencedor do prémio semanal da Liga Record. "Ganhei? A sério? Não acredito. Nunca ganhei e foi desta? Estava a ver as coisas bem encaminhadas, os jogadores estavam a marcar, mas não estava nada à espera", começou por dizer este treinador de bancada de Almeirim que... só tem duas equipas: "Eu só jogo mesmo pela diversão e por gostar. Tenho esta equipa desde início e criei outra há pouco tempo. "

Diogo Ferreirinha é sportinguista, mas uma das suas principais figuras foi Gaitán, ex-Benfica que agora joga no P. Ferreira. "Sempre lhe reconheci qualidade e, depois do que fez com o FC Porto, decidi apostar nele. Deu resultado", atirou, mostrando motivação: "Agora que ganhei vou estudar ainda mais as jornadas, porque parece que tenho olho para a coisa."