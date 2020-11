Edgar Gomes: «Vou tentar manter esta equipa lá em cima»

Edgar Gomes já nem sabe há quantos anos participa na Liga Record. "Há muitos", diz, mas só nas duas últimas épocas começou a apostar mais forte – leia-se jogar com mais equipas – e agora foi finalmente recompensado. Venceu o 1º prémio semanal e vai receber um vale de 250 euros da Rádio Popular.

"É bom, claro, vai dar para comprar umas coisas. Quando vi que tinha uma boa pontuação, calculei que ficaria no grupo da frente mas não sabia se chegava para vencer. Felizmente chegou e ganhei finalmente", resume Edgar Gomes.

O concorrente de Barrô, em Aveiro, é benfiquista mas ganhou com uma equipa com oito jogadores dos leões. O treinador de bancada explica a opção: "Estou com 16 equipas e, por isso, dá para ter uma com a maioria dos jogadores do Sporting, no caso esta que venceu. Tive alguma sorte nos três jogadores que utilizei de outros clubes, porque todos marcaram: Ryan Gauld, Piazón e Bruno Duarte." Bem classificado na ‘acumulada’, Edgar Gomes remata: "Vou tentar manter esta equipa lá em cima."