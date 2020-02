Em Alex Telles esteve o ganho

Nuno Manso foi o grande vencedor da 15ª ronda da Liga Record, correspondente à 19ª jornada do campeonato. O treinador da VDC Team somou 90 pontos, com três de vantagem face ao mais direto concorrente, sendo que a aposta no capitão foi a chave da vitória. É que este técnico de sofá de Santarém escolheu Alex Telles como líder da sua equipa, o que lhe deu 20 pontos, fruto do golo do brasileiro e do facto de o FC Porto ter vencido (4-0) no Bonfim.

De resto, o FC Porto mereceu grande confiança de Nuno Manso, com Marchesín, Marcano, Mateus Uribe e Sérgio Conceição a serem eleitos. O outro fator de diferenciação foi a aposta em Filipe Soares, do Moreirense.