Em busca da fórmula na manga de Carlos Carvalhal

Fruto do 3.º lugar alcançado na temporada passada, o Sp. Braga tornou-se um clube mais 'caro' na Liga Record. Com Carlos Carvalhal ao leme, os arsenalistas apresentam uma lista com vários craques, entre eles alguns dos melhores do jogo interativo do nosso jornal na edição 2019/20.





A liderar a tabela aparece Paulinho, cotado em 5 milhões de euros. O avançado foi garantia de golos na época passada e espera replicar essa boa forma, mas há um médio com o mesmo valor: o reforço Nico Gaitán. Resta saber se os treinadores de sofá vão descobrir a fórmula certa para 'pescar' os jogadores chave no leque de Carvalhal.Paulinho - Avançado - 5 milhõesGaitán - Médio - 5 milhõesRicardo Horta - Avançado - 4,5 milhõesAndré Horta - Médio - 3 milhõesGaleno - Avançado - 2,5 milhões