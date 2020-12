Em que avançados do Benfica deve apostar?

Com várias boas opções, o ataque do Benfica é sempre alvo de uma grande aposta por parte dos treinadores da Liga Record. Mas quem é que está a render mais, especialmente na relação qualidade-preço? Olhamos para a prestação de cada uma das opções disponíveis no plantel dos encarnados esta temporada.





lidera, com 30 pontos, e custa 4,35 milhões, enquanto o segundo melhor jogador categorizado como avançado é, com 23 pontos que custam 4,7 milhões.fecham o top 5.Waldschmidt - 30 pontos - 4.350.000Seferovic - 23 pontos - 4.700.000Rafa - 20 pontos - 5.100.000Everton - 19 pontos - 6.150.000Darwin Núñez - 14 pontos - 6.550.000Diogo Gonçalves - 2 pontos - 1.200.000Pedrinho - 1 ponto - 3.600.000Cervi - -3 pontos - 2.000.000Gonçalo Ramos - -3 pontos - 500.000Ferreyra - -6 pontos - 500.000