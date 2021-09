Equipa de Jorge Amaral com surpresas

Jorge Amaral foi guarda-redes mas na hora de formar uma equipa para a Liga Record não se mostrou mais preocupado com questões defensivas. Podia ter apostado num onze com cinco homens no setor mais recuado mas, pelo contrário, até ponderou em jogar apenas com três. Acabou por jogar num clássico 4x3x3.

“Na baliza, o Diogo Costa. Na defesa vou poupar, para depois ter orçamento para uns craques na frente. Coloco o Pepe a comandar, Diogo Leite e Vinagre na esquerda. Na direita o espanhol do Estoril, Soria”, refere, como primeira surpresa. No meio-campo, dois candidatos ao título acompanhados por um jogador do Vizela: “Kiko Bondoso, ao lado do Uribe e o Palhinha mais atrás”, explica, antes de voltar a surpreender: “Na frente, na esquerda, o André Vidigal, do outro lado o Rafa, e o Martínez no meio.”