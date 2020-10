Equipa de Paulo Sérgio cheia de classe e talento

Paulo Sérgio já esteve nos PodCast Record e foi coroado rei da Ásia, pela marca que deixou no Brunei e em Singapura. Mas não é só dentro do campo que o extremo, de 36 anos, consegue brilhar. É que Paulo Sérgio aceitou de imediato o desafio para construir uma equipa na Liga Record e foi com a habitual boa disposição que formou uma equipa que lutaria por muitas vitórias!

"Isto nem há a nada a dizer. Com este ‘equipaço’, estás a brincar ou quê?", começou por dizer, entre risos, antes de explicar o porquê de colocar Luís Maximiano na baliza. "O Max esteve bem na época passada e é um guarda-redes a quem tem de se dar muita confiança, tal como aconteceu com o Rui Patrício no tempo do Paulo Bento. Este jovem guarda-redes pode ser o futuro do Sporting", aponta, antes de passar para uma defesa de betão. "Contra Pepe e Otamendi não há argumentos perante dois monstros da defesa. Sacko é um jogador bastante ofensivo e acredito muito nele. Nuno Mendes tem muita qualidade mesmo", sublinhou.

O onze O onze

Os olhos de Paulo Sérgio começam a brilhar quando fala do meio-campo e ataque. Tem dúvidas? Ora confirme! "Taarabt, Wendel [entretanto transferido para os russos do Zenit] e Francisco Geraldes... Ui! Taarabt e Wendel ali a controlarem e o Geraldes a distribuir para os três da frente, têm liberdade para jogar onde quiserem!", destaca o jogador formado no Sporting.

No ataque, o dianteiro não tem dúvidas de que formou um tridente de luxo. "Os três da frente é como se costuma dizer: venha o diabo e escolha. São muito fortes no um para um, bastante criativos. Ricardo Horta e Waldschmidt têm faro de golo. Marcus Edwards também o tem, mas é mais criativo. Têm a liberdade para fazerem o que quiserem dentro de campo! Se quiserem jogar os três no mesmo lado, podem!", remata, ele que agora procura um novo rumo para uma carreira produtiva.