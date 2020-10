Equipa para Europa made in Academia

Carlos Xavier, antigo capitão do Sporting, apresenta um onze da Liga Record constituído quase exclusivamente por elementos que atuam ou já atuaram na equipa de Alvalade. “Também há um ou outro de outros clubes, pois, se pusesse os bons todos do Sporting, ultrapassava o orçamento”, verifica.

Como o grande objetivo é começar a competir de imediato – a prova arranca já na 4ª jornada –, entre os postes coloca Antonio Adán, que tem sido o preferido de Rúben Amorim neste início de temporada. “Vai ser difícil o Max jogar. Teve aquele azar da Covid-19 e o outro está a cumprir, não estou a ver o Rúben Amorim a tirá-lo da equipa agora”, refere o antigo médio dos leões, acrescentando: “O meu suplente é o Max. Estou sempre seguro. Estou atento às opções do Rúben e coloco um ou outro.”

Na defesa, Carlos Xavier surpreende pela inclusão do jovem lateral-esquerdo, de apenas 18 anos, do Sporting. “O Nuno Mendes, juntamente com o Tiago Tomás, vai ser a revelação do campeonato. Ele, na Liga Record, aparece como defesa. Gostaria mais de colocá-lo no meio-campo”, lamenta o antigo internacional português, que aponta outro jovem leão no meio-campo: Matheus Nunes.

“Eu preferia o Pedro Gonçalves [Pote], mas aí ultrapassava o orçamento. E, com o Rúben Amorim, o Matheus vai jogar quase sempre. Ou ele ou o Palhinha”, antecipa Carlos Xavier, que também surpreende com Rashid, o iraquiano do Santa Clara: “Gostei dele no ano passado, marcou vários golos. O Santa Clara está a jogar bem. Vai dar-me muitos pontos.”

No ataque, o antigo jogador dos leões aposta no vila-condense Carlos Mané, um ex-Sporting, e em Tiago Tomás. “É, até ao momento, a surpresa do campeonato e, além disso, é um atleta ‘made in Academia’”, recorda Xavier, que não tem a mínima dúvida sobre o potencial das suas opções: “É uma equipa para a Europa e para morder os calcanhares aos principais candidatos.”