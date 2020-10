Especialista junta talento e amigos na Liga Record: o onze de Filipe Chaby cheio de potencial

O arranque oficial da Liga Record está ao virar da esquina – começa na quarta ronda – e, por isso, chegou a altura de conhecermos as apostas de quem vive o futebol por dentro. É esse o caso de Filipe Chaby, que não hesitou perante o desafio. Afinal, falamos de um especialista em ‘Football Manager’ e que já está habituado a vestir a pele de treinador.





Como não podia deixar de ser, o médio, que foi cedido pelo Sporting à Académica, formou um onze com potencial e explicou cada opção. "Escolhi esta equipa com base na qualidade, no talento e, acima de tudo, na amizade porque o futebol também é isto. Mais de metade são jogadores com quem partilhei balneário e que me marcaram", conta- -nos o médio, de 26 anos. Vamos à equipa! "Na baliza escolhi a muralha de Faro, o Hugo Marques, que além de ser um dos meus melhores amigos do futebol foi uma pessoa que me marcou muito pela qualidade entre os postes e pela maior característica, que é ser um líder nato", refere. Para a defesa, Chaby chamou Ricardo Esgaio, "um cavalo que passa os 90 minutos a correr", a dupla Fábio Cardoso e Coates e ainda Francisco Moura: "Sur preendeu-me na Académica. Tem qualidade muito acima da média e também é um cavalo!"O meio-campo fica entregue a Palhinha, "um monstro defensivamente" escolhido para "soltar a magia dos médios à frente": João Mendes, "muito bom jogador com visão de jogo espetacular", e o mais conhecido Francisco Geraldes "com muita qualidade".E na frente? "No ataque escolhi dois jogadores com quem partilhei a minha formação no Sporting. Foram os meus dois extremos ao longo de 7/8 anos. Iuri Medeiros, muito bom jogador e tecnicamente o melhor com quem já partilhei balneário, e Carlos Mané, outro grande jogador que está a voltar a mostrar toda a qualidade. E um jogador que me surpreendeu, Waldschmidt, que tem um pé esquerdo fantástico, muita qualidade entrelinhas. É um onze com muito talento!"