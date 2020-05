Está na hora de preparar o regresso da Liga Record

Mal o futebol parou, a Liga Record ficou em 'stand by', mas com o regresso do campeonato também o jogo interativo do nosso jornal está de volta para uma reta final que promete ser intensa... na Liga NOS e na competição entre treinadores de sofá! É, portanto, altura de começar a preparar a estratégia para o resto desta campanha, até porque as datas das jornadas já se encontram definidas.





O principal escalão do futebol português regressa com o Portimonense-Gil Vicente, no dia 3 de junho, às 19 horas, pelo que tem até duas horas antes para fazer as alterações que entender na sua equipa. Há que perceber que indisponíveis haverá e recordar quem está castigado ou lesionado, por exemplo, mas, para isso, vamos estar cá para ajudar. Está quase!