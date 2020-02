Eurico Silva após vencer prémio semanal: «Esperava isto há 25 anos»

Eurico Silva é um exemplo que prova a máxima de nunca desistir. O concorrente de Guifões, Matosinhos, joga na Liga Record desde a primeira edição e só conseguiu agora vencer o primeiro prémio semanal. "Esperava isto há 25 anos", confessa.

O treinador de bancada revela que não entra em campo a pensar nos prémios semanais mas com objetivos mais ambiciosos. "Jogo para tentar ganhar o carro, o que me interessa é a classificação acumulada. Há dois anos estive na luta quase até ao fim. Ia na frente a três semanas do final mas coloquei o Jonas como capitão e ele lesionou-se, não jogou, fiquei logo fora da corrida", recorda.

Curiosamente, Eurico Silva jogou com uma linha mais recuada com jogadores de equipas diferentes: Florent (V. Guimarães), Borevkovic (Rio Ave) e Alex Telles (FC Porto). "Sei que a maioria aposta numa defesa toda do mesmo clube mas eu prefiro assim, tal como também utilizo sempre apenas três defesas", explica, revelando um pormenor decisivo: "Nas outras equipas tirei o Alex Telles porque pensei que não ia jogar. Só ficou nesta e acabou por ser decisivo com aquele golo."