Fábio Coelho com muita fé em Bruno Lage

Com oito jogadores do Benfica no onze, Fábio Coelho foi o vencedor semanal da Liga Record. Naturalmente, não esconde o quanto acredita no técnico das águias. "Tenho muita fé no Bruno Lage! E meti o Pizzi a capitão porque está num momento de forma muito bom. É o melhor jogador do campeonato! Sempre acreditei nele e como bate as bolas paradas isso também ajuda", referiu ao nosso jornal.

Quem Fábio não esquece é a ‘equipa’ que o ajudou a vencer um prémio na Liga Record pela primeira vez. "Agradeço à minha ‘adjunta’ Soraia, ao pessoal da liga dos amigos da encosta e ao Naverredondense", partilhou o treinador de sofá que, no futebol jogado dentro de campo, mostra confiança no Benfica. "Vai ser uma luta com o FC Porto no campeonato. Na Liga Europa tem hipóteses se o treinador não inventar e colocar a melhor equipa como no campeonato", comentou.