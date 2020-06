Uma exibição espetacular, coroada com nota 5, valeu a Fabio Szymonek a distinção de Jogador da Semana da 23ª ronda da Liga Record. O guardião brasileiro fechou a gaiola do Aves e manteve o nulo contra o então líder FC Porto. Uma noite para Szymonek colocar nos melhores jogos do currículo.