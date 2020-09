Fernando Mendes à espera do arranque da Liga Record: «Tenho azar com os jogadores que escolho!»

Fernando Mendes já tem em casa o Guia Record 2020/21 e aconselha todos os seguidores fiéis da Liga a obterem um exemplar. Este é o melhor caminho para conhecer todos os jogadores que atuam na competição.





"Este guia é importante. Os adeptos não conhecem os elementos de todos os clubes e assim ficam a par. É possível ver as estatísticas e analisar a qualidade que os jogadores têm. São iniciativas importantes", referiu o ex-futebolista, que jogou durante vários anos no principal escalão do futebol português. O antigo lateral lembra que pode também obter o código para a inscrição na Liga Record. "Temos todos a mania de que somos treinadores. Participo todas as épocas, mas tenho sempre azar com os jogadores que escolho", brincou.