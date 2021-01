Flávio Rodrigues: «Deixo aqui um grande agradecimento a Taremi»

Na Liga Record, a persistência também é recompensada. Que o diga Flávio Rodrigues, treinador de sofá, de 41 anos, que joga quase desde o início – a competição já vai na 26ª edição – e nunca tinha conquistado um prémio sequer. No entanto, chegou o dia de festa para este ‘especialista’, que conquistou o primeiro prémio da jornada, curiosamente com uma equipa chamada ‘Semanal’.

A grande chave acabou por ser a aposta em Mehdi Taremi como capitão. Ouro sobre azul, literalmente, tendo em conta que este concorrente de Vale de Cambra é adepto do FC Porto. "Que fezada! Já jogo isto aos anos e nunca me tinha saído nada, nunca tinha ganho prémio nenhum. Sinto-me muito contente, claro. A minha mulher já me está a dizer o que é que temos de ir comprar na Rádio Popular...", começa por contar em conversa com o nosso jornal.

Flávio Rodrigues joga com quatro equipas, todas elas muito semelhantes em termos de estratégia, com a diferença a ser Taremi. "Comprei-o há pouco tempo e pu-lo a capitão. Deixo-lhe aqui um grande agradecimento", acrescenta, antes de falar do futebol na vida real. "Contratação de Taremi? Ao início não estava muito inclinado, mas está a mostrar talento e serviço", atira o treinador de bancada.

E quanto às hipóteses que o FC Porto tem de ser campeão? "Acredito! No arranque não estava muito confiante por causa do Benfica, mas sim. Vamos ver", remata.