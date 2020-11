Francisco Moura vive sonho e lidera equipa da semana na Liga Record

Abram alas a Francisco Moura! O defesa do Sp. Braga viveu uma autêntica noite de sonho no Estádio da Luz e bisou no triunfo diante do Benfica (3-2), que também valeu ao campeão europeu sub-19 por Portugal o estatuto de melhor jogador da jornada na Liga Record. Com uns impressionantes 19 pontos, Moura é o MVP e lidera a equipa ideal.





Daniel Guimarães (Nacional/500.000) - 10 pontosFrancisco Moura (Sp. Braga/500.000) - 19 pontos, Eduardo Mancha (Farense/500.000) - 7 pontos, Mbemba (FC Porto/3.500.000) - 7 pontos e Babic (Famalicão/500.000) - 7 pontosPote (Sporting/6.000.000) - 14 pontos, Sérgio Oliveira (FC Porto/3.000.000) - 11 pontos e Ryan Gauld (Farense/750.000) - 8 pontosSeferovic (Benfica/4.500.000) - 8 pontos, Iuri Medeiros (Sp. Braga/2.000.000) - 7 pontos e Nuno Santos (Sporting/4.000.000) - 7 pontosLuís Freire (Nacional) - 8 pontos