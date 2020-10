Gastão Elias mostra dotes de míster

Desengane-se quem pensa que a Liga Record se ‘fecha’ no futebol. Nada mais errado! Prova disso mesmo foi o facto de Gastão Elias ter colocado as raquetes de lado para vestir a pele de treinador, tarefa que desempenhou com distinção! O tenista, de 29 anos, aproveitou uma pausa na caminhada triunfante no Porto Open para formar um onze com potencial, a equilibrar apostas nos três grandes, especialmente no ‘seu’ Sporting, com jogadores de outras equipas.

O onze de Gastão Elias

Mas comecemos pela baliza, onde o lourinhanense, que tem o 57º lugar do ranking ATP como melhor classificação da carreira, apostou em Marchesín. “Foi uma peça fundamental no FC Porto na época passada. É um jogador que passa muita confiança e como a defesa do FC Porto é boa vai sofrer poucos golos”, destaca o tenista, antes de falar da defesa: “Escolhi três jogadores bem agressivos. Nuno Mendes e Sequeira são fortes nas bolas paradas e Manafá vai ajudar muito lá na frente. Apesar de ser defesa, joga muito como extremo e aparece muitas vezes na frente.”

Já o meio-campo tem quatro unidades, com uma explicação detalhada por parte do mágico dos courts. “Temos o Pote, um jogador que esteve bem no Famalicão e que o facto de o Sporting o ter ido buscar mostra que tem confiança nele. Osama Rashid é o capitão do Santa Clara e tem estado bem. Angel Gomes é um puto cheio de genica, bom de bola. Taarabt é um jogador com muita qualidade e já demonstrou várias vezes o seu nível. Agora com Jesus por trás, vai ser um jogador para ter muito cuidado. Vai dar-lhe bem esta época!”, apontou, antes de explicar as apostas na frente.

“Orientados pelo Jesus, Everton e Darwin vão ter um excelente ano. E o Tiago Tomás é um puto do Sporting com muito talento, já fez umas brincadeiras e tenho esperança de que ele nos ajude este ano. Tive de meter um sportinguista no meio dos benfiquistas! Depositamos esperanças no grande Tiago!”, remata Gastão.