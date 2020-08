Gonçalo Brálio campeão

"Finalmente!". Eis a primeira palavra que o campeão da Liga Record soltou à equipa de reportagem do nosso jornal, no dia em que recebeu o prémio correspondente à vitória final: um magnífico Dacia Sandero Stepway, que levantou na Multiauto, em Évora. "Já andava a procurar isto há dez anos. Há sete, estive perto de conseguir, mas desta vez é que foi". Gonçalo Brálio já tinha vencido outros prémios, nomeadamente o de campeão de inverno em 2017/18, mas queria muito o prémio final. "Isto para mim é quase como ganhar o Euromilhões. É muita gente a concorrer e muitas equipas, não é nada fácil, mas consegui!", sublinha.





Vencedor da Liga Record já recebeu o Dacia Sandero Stepway Vencedor da Liga Record já recebeu o Dacia Sandero Stepway

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre qual terá sido o segredo da vitória da equipa Vídeo-Árbitro 09, que somou 1.618 pontos, este eborense diz que é necessária disponibilidade: "É preciso estar sempre em cima disto. Temos de ver quem está lesionado, castigado, e o pior de tudo é adivinharmos o que os treinadores vão fazer, quem vão meter a jogar. Depois, é claro, no caso da escolha do capitão há sempre um pouco de sorte, pois essa é uma das grandes chaves deste concurso. Mas, para mim, o mais difícil é mesmo tentar colocar-me na pele dos treinadores, perceber as suas ideias e assim escolher os jogadores que eles vão utilizar".Com uma vida dedicada à arbitragem, questionámos se em vez dessa carreira, e porque gosta de participar na Liga Record, se não poderia ter dado um bom treinador. Entre sorrisos, Gonçalo Brálio diz que "nunca se sabe" e que se um dia abraçasse essa carreira, iria dar oportunidades a quem joga menos: "Iria colocar a jogar os suplentes, aqueles que têm menos oportunidades."Depois de tanto tempo a procurar a vitória neste concurso, num ano em que apostou forte chegando a ter inscritas cerca de 70 equipas, Gonçalo Brálio parece não ter vontade de deixar de ganhar: "Na próxima época, apostarei ainda mais forte! Isto é como o Benfica, o FC Porto ou o Sporting. Quando ganham, querem ganhar na época seguinte. Sou igual. Persegui muito este título, trabalhei bastante, empenhei-me e dediquei tempo a isto. Agora tomei-lhe o gosto e quero ganhar mais", garante.