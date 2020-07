Gonçalo Brálio vence edição 2019/20 da Liga Record

Gonçalo Brálio é campeão da Liga Record! O concorrente de Évora, árbitro de futebol, arrasou a concorrência na última ronda ganhando o prémio semanal e os títulos de campeão de verão e do nosso concurso.

Os dados finais Os dados finais

“Nos últimos dias nem dormi bem. Só tinha um ponto de vantagem, por isso tinha de escolher muito bem. Estive muito tempo para decidir e pus o Taremi a capitão a quatro segundos do fim do prazo, deve ter sido isso que me deu a vitória”, revela o campeão.

Foi mesmo, já que na última ronda o concorrente de Évora ampliou a vantagem sobre o segundo classificado, Nélson Aleixo, que colocou Pizzi como capitão. Ou seja, dobrou 4 pontos, enquanto o vencedor dobrou 17.

Campeão de inverno na época 2017/18, Gonçalo Brálio acreditou que esta temporada conquistaria o título. “Apostei muito forte, no início da época até disse a um amigo que este ano ia ganhar. Isto porque era a edição 25, o meu número da sorte. Dia do meu aniversário, por exemplo. E o Taremi marcou os dois golos no dia 25... Esta é uma vitória do VAR a favor do futebol. Vou celebrar e depois vou vender o carro para pagar a universidade do meu filho”, remata o vencedor.