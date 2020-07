Guerreiros dão vitória a Manuel Góis

Uma aposta forte no Sp. Braga, com seis jogadores e o treinador convocados, garantiu a Manuel Góis, de Beja, a vitória no prémio semanal da 27ª ronda da Liga Record, correspondente à 31ª jornada da 1ª Liga.

O treinador de bancada somou 102 pontos com a equipa Navegantes 1 e venceu com um ponto de avanço a Navegantes 12, também dele. Além disso, Manuel Góis ficou também no 12º lugar, com a equipa Lampiões do Norte. Assim, o concorrente arrecada 425 euros em vales da Rádio Popular.

A classificação acumulada continua a ser liderada pelo açoriano Luís da Rosa mas agora com apenas um ponto de avanço sobre o 2º.