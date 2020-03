Há 'borlas' valiosas para aproveitar

Com algumas substituições que vão sendo possíveis fazer na Liga Record, há que saber mexer bem no plantel para atacar a ponta final da temporada quando o futebol regressar. E deixamos já aqui uma dica: nem só de jogadores dos grandes ou de alto perfil se fazem os campeões...





Pois bem, aproveitamos para destacar os cinco mais pontuados entre os atletas que estão a custar 500 mil euros, o preço mais baixo do jogo interativo do nosso jornal. Yves Baraye, do Gil Vicente, lidera esta lista com 50 pontos, os mesmos que Soares (custa mais de 6 milhões) e mais do que Coates ou Acuña, por exemplo.Baraye (Avançado/Gil Vicente) - 50 pontosArtur Jorge (Defesa/V. Setúbal) - 42 pontosFabiano (Defesa/Boavista) - 42 pontosLucas Fernandes (Médio/Portimonense) - 39 pontosBambock (Médio/Marítimo) - 38 pontos