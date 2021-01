Henrique Valente: «Já tinha saudades disto!»

Aos 71 anos, Henrique Valente é um experiente treinador da Liga Record. E titulado, diga-se. É que este adepto do Benfica já conquistou mais de40 prémios ao longo da participação no jogo interativo do nosso jornal. No entanto, sentia a falta de festejar um triunfo como o desta semana. "Ganhei o 1º, 7º, 10º, 11º, 19º e 21º prémios. Já tinha saudades disto! Há muito tempo que não acontecia. Já estava a ficar farto, parecia que a Covid-19 me estava a tramar", começa por contar, entre risos, ao nosso jornal.

A aposta no guarda-redes e na defesa do Marítimo - com destaque para Lucas Áfrico, que foi o jogador da semana – fez a diferença. "Tenho uma equipa com a defesa de cada um dos clubes. Quando um clube não sofre, tenho logo uma grande pontuação e depois é ter sorte de o jogador da semana ser um defesa. Veja que até estava para não meter o Lucas Áfrico a jogar!", refere.

No que diz respeito ao ‘seu’ Benfica, Henrique Valente confia no título: "Não gosto do Jesus pelo que fez ao Benfica quando estava no Sporting. Apesar disso, acredito que pode ser campeão!"