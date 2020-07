Jaime Campos: «Festejei em dose dupla»

Vencer o prémio semanal da Liga Record na mesma jornada em que celebra a conquista do título do seu clube não é para todos. "Sou portista e é uma coincidência feliz ser campeão na semana em que conquisto o primeiro prémio no concurso. Festejei em dose dupla", diz satisfeito Jaime Campos, treinador de bancada residente na Guia. O alentejano de Serpa, de 30 anos, participa pelo quarto ano, desta vez com cinco equipas, e o segredo foi a aposta em Diogo Gonçalves a capitão. "Acho que é um jogador que está barato no concurso, pensei que pudesse surpreender e decidir o jogo com o V. Setúbal. Saiu bem pois marcou dois golos e o Famalicão ganhou", explica Jaime Campos, que ganhou após várias presenças no top 20 semanal.