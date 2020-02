João Patrício: «Nanú a capitão foi decisivo»

"A sério, ganhei? Até que enfim!" Foi esta a reação de João Patrício quando atendeu o nosso telefonema. O concorrente de Lisboa é um dos participantes assíduos do nosso concurso – participa desde a primeira edição, há 25 anos – e ganhou pela quinta vez um prémio semanal.

"Já ganhei cinco mas só semanais. Jogo desde a primeira edição e este ano estou com 84 equipas. São muitas e normalmente não consigo ver todas na mesma jornada, algumas ficam com o onze da semana anterior", confessa João Patrício.

A aposta no Marítimo na equipa vencedora, Patrício 21, não foi ao acaso. "Nesta fiz alterações. Este plantel é à base do Marítimo, depois juntei jogadores dos três grandes e do Famalicão, que está a fazer uma boa época. Mantive a defesa do Marítimo em campo e o Nanú a capitão foi decisivo, rendeu muitos pontos [38]", explica o vencedor.

Adepto do Sporting, João Patrício não mistura a paixão pelos leões com a Liga Record, mas não por superstição. "É mais fácil ter jogadores do Benfica e do FC Porto, são titulares indiscutíveis, no Sporting, praticamente só o Acuña e o Bruno Fernandes é que jogavam sempre, é mais difícil", remata.