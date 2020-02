João Patrício vence desempate a três

João Patrício, concorrente de Lisboa, é o vencedor do prémio semanal da 17ª ronda da Liga Record 2019/20. Uma vitória conseguida no desempate, porque outros dois concorrentes também terminaram a jornada com 89 pontos. Por isso, foi necessário recorrer ao primeiro fator de desempate – no caso, o valor do orçamento do plantel.

Neste capítulo, João Patrício acabou por levar a melhor, pois gastou 37,55 milhões de euros, contra 38,95 de Norberto Rego, de Viana do Castelo, e 39,35 de João Silva, da Figueira da Foz, 3º classificado. Assim, o concorrente lisboeta vai receber um vale de 250 euros da Rádio Popular, enquanto Norberto Rego recebe 150 e João Silva 100.