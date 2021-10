Joaquim Bento: «Benfica pode voltar a ser campeão»

Uma aposta que deu sorte na Liga Record mas deu azar ao clube do coração. Joaquim Bento, de 72 anos, é reformado e tem no nosso concurso um dos passatempos preferidos. Esta semana foi o mais pontuado, logo quando o Benfica, o clube do coração, foi derrotado. “Acredito que podemos voltar a ser campeões mas só se jogarmos mais vezes como fizemos contra o Barcelona”, resumiu.

O concorrente de Queijas não é um estreante na Liga Record. “Jogo desde o início do concurso, quando ainda se faziam as substituições por telefone. Depois de uns anos parado voltei há duas épocas e agora participo com cerca de 20 equipas, o que me obriga a dedicar algumas horas por semana”, resume o vencedor do prémio semanal da 4ª ronda.

Nesta jornada, Joaquim Bento apostou contra o Benfica e foi feliz. “Tenho equipas a jogar para os prémios finais e outras só para os semanais. Esta é a do Portimonense. Depois, o Lucas Possigolo a capitão foi uma grande ajuda, deu muitos pontos”, resume o vencedor.