Joel Silva é o novo campeão da Liga Record

Joel Silva é o campeão da Liga Record 2022/23. O concorrente de Queiriga, Vila Nova de Paiva, Viseu, partiu para a última jornada no 2º lugar, a um ponto do líder mas somou 72 e conseguiu a ultrapassagem, e terminou com 2 pontos de avanço sobre Jorge Pedro, do Porto. Assim, o responsável pela equipa Benfica _Joel vai receber um automóvel enquanto Jorge Pedro fica com uma Scooter. A fechar o pódio ficou Daniel Carvalho, da Bobadela, que já partiu para esta ronda no 3º lugar. Já o prémio de Campeão de Verão, para o mais pontuado da segunda metade da época, foi para o lisboeta Rui Barroca, que fez 1093 pontos com a equipa Barroca team.







Os dados finais