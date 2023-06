Joel Silva foi o grande vencedor da Liga Record: «O Joãozinho foi o trunfo da vitória»

Chegou a Coimbra à boleia e saiu de regresso a Queiriga, a sua aldeia, perto de Viseu, ao volante de um Seat Ibiza 1.0 TSI Reference, de 95 cavalos. Esta é a história de Joel Silva, o grande campeão da Liga Record 2022/2023.

Ainda antes de receber as chaves do seu novo carro, defendeu que, mesmo com 20 anos de experiência neste passatempo, nunca pensou na possibilidade de ser o vencedor. "Nunca imaginei que pudesse ganhar. Ainda por cima só tinha duas equipas e sei que há jogadores com muitas mais. Fiquei apaixonado por este jogo há cerca de 20 anos. Permite-nos conhecer melhor os atletas e o campeonato", frisou.

Apesar do momento ser para festejar, não se pense que a vitória foi fácil. À entrada para a última jornada, apenas 1 ponto separava os 2 primeiros classificados. Foi, por isso, decidido num pormenor chamado… Joãozinho. "Estive em 1º na antepenúltima jornada, mas depois desci para 2º. Nessa altura, só queria jogadores que jogassem, pois muitas equipas iam rodar. Tinha 2 defesas do Sp. Braga e não tinha a certeza se jogavam ou não. Optei pelo Joãozinho, do Estoril, que marcou. Acabou por ser o trunfo da vitória. A Liga Record não é um jogo, mas sim um campeonato inteiro, mas foi ele que me deu a vitória", sublinhou.

O lateral do Estoril agradeceu ao ‘míster’ pela confiança e deixou uma mensagem ao campeão: "Fico contente por saber que fui importante para a sua vitória. É o que dá apostar no cavalo certo [risos]. Não marco muitos golos, mas quando marco têm um significado especial. Um abraço."

De saída do Leiribéria, stand do Grupo AutoMecânica da Confraria, a disposição de Joel Silva não podia ser a melhor: "Já tenho carro, mas este é muito bonito!"