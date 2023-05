Joel Silva: «Tenho de agradecer o carro ao Joãozinho»

Joel Silva é o novo campeão da Liga Record. O concorrente de Queiriga (Viseu) nunca tinha ganho um prémio, nem o semanal, mas conquistou agora o lugar mais desejado. Terminou a edição de 2022/23 no 1º lugar e vai receber um automóvel.

Ainda a celebrar o triunfo, Joel Silva explicou-nos o pormenor decisivo para saltar para o topo, depois de partir para a última ronda a um ponto da liderança. "Houve um aspeto decisivo e posso explicar facilmente. Tirei do onze os defesas do Sp. Braga porque não sabia se o treinador ia poupar jogadores para a final da Taça. Por isso, tirei o Niakaté e o Gómez e coloquei o capitão do Estoril. Tenho de agradecer o carro ao Joãozinho. Marcou um golo e com a nota dele terminei na frente. Se tivesse mantido um dos defesas do Sp. Braga terminava a um ponto do 1º lugar", resume o campeão.

O título alcançado pelo treinador de sofá residente em Queiriga, que curiosamente trabalha numa fábrica de automóveis, merece ainda mais destaque pois participa apenas com duas equipas. "Em épocas anteriores joguei com mais, mas era difícil gerir muitas ao mesmo tempo. Assim dediquei-me a esta", explica, garantindo que apesar da dificuldade da vitória nunca se enervou. "Acho que nas últimas jornadas fui mais calculista mas não estava stressado. Tentei sempre fazer apostas seguras, utilizando aqueles que jogam sempre", conta, antes de perguntar: "Posso tirar a foto com a camisola do Benfica vestida?", confirmando um final de época em que festejou a dobrar.