José Azevedo em 'versão' Sérgio Conceição: um onze de meter respeito na Liga Record

Começamos já com um ponto prévio: basta olhar para o onze nesta página para perceber que o orçamento da Liga Record é ultrapassado, mas abrimos a exceção neste exercício. Porquê? É que a ‘aposta’ pertence a José Azevedo, antigo ciclista e agora diretor da Nippo Delko Provence, que tirou um tempo para aceder ao desafio do nosso jornal em plena Volta a Portugal, antes do arranque de mais uma etapa.





Como adepto do FC Porto, Azevedo assenta a equipa maioritariamente em jogadores da formação azul e branca, como se percebe pela escolha de Marchesín, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo Pereira, Sérgio Oliveira, Corona e Taremi. No entanto, como o próprio explicou, houve espaço para outros craques. "É sempre subjetivo. Felizmente em Portugal há jogadores bons e as equipas reforçaram-se com atletas que não estávamos habituados a ver no nosso campeonato. Apesar de ser portista, tentei ser o mais justo e honesto, porque há jogadores que admiro mesmo estando noutras equipas", apontou. Nesse sentido, ‘convocou’ Ricardo Esgaio (Sp. Braga), André Horta (Sp. Braga) e Everton (Benfica). Mas José Azevedo, que garantiu que vai jogar a Liga Record, não ficou por aqui e até quis eleger o líder da formação que construiu."Se tivesse de arriscar num capitão de equipa para ter o dobro dos pontos, era o Danilo", afirmou, antes de eleger um treinador, distribuindo muitos elogios. "O técnico seria o Sérgio Conceição. Não é só porque sou portista e por ele estar a treinar o FC Porto, mas admiro a honestidade dele enquanto treinador. Tenho funções idênticas e penso que a honestidade e frontalidade, mesmo que às vezes vamos ser prejudicados, são importantes. Também é a minha forma de ser", destacou a glória do ciclismo português. E garantimos que a confiança nas escolhas é enorme. "Esta equipa acabava em primeiro no campeonato!", rematou, sempre bem-disposto