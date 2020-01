José Graça ganha prémio inédito ao fim de 25 anos

José Graça tem 48 anos e é concorrente da Liga Record desde... a primeira edição. E por que motivo falamos deste treinador de sofá? É ele o campeão de inverno! A liderar a equipa ‘Vento Norte’, Graça chegou ao ponto intermédio com 806 pontos e foi a primeira vez que ganhou um prémio. "Tenho uma liga com oito amigos. Este ano calhou bem. Nunca me tinha passado pela cabeça ganhar o que quer que seja!", aponta José, ele que vai mexer no mercado de inverno, mas sem revelar a tática.

Adepto de FC Porto, Varzim e Póvoa Futsal, o melhor treinador da Liga Record até agora explica a estratégia da vitória. "Bem, lá terei de dizer. Ponho muitos jogadores do Benfica. Joguem bem ou mal, acabam sempre por pontuar", revela, lembrando os primeiros tempos em que concorria. "Tínhamos um contabilista da liga que fazia as contas à mão e isso dava sempre confusão. Agora isso não acontece porque passou a ser tudo online, mas jogamos para ter aquele despique e poder chatear a cabeça do parceiro do lado", remata, antes de mostrar confiança no seu FC Porto: "Ainda estou com fé que vão lá chegar no campeonato. Tem sido mais azar do que aselhice."





Já no final da conversa, José Graça fez questão de deixar uma mensagem. E aqui está: "Eu e os meus amigos temos a ‘Liga Verdete’, que tem o nome do café onde nos encontramos. Queria deixar-lhes uma palavra de agradecimento a todos e, em particular, a um que joga connosco mesmo estando em Nova Iorque, num fuso horário diferente. É o meu cunhado Jonathan Rodrigues, que continua um acérrimo jogador da Liga Record ano após ano!"