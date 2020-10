Jovens promessas que podem valer ouro na Liga Record

Em muitos casos, as apostas mais certeiras na Liga Record são aquelas que são feitas em jogadores jovens, não tão conhecidos, e que podem fazer toda a diferença. Começam por custar pouco, mas crescem de tal maneira que se tornam alvos cada vez mais caros no decorrer da competição. Por isso, deixamos aqui uma lista de jovens alvos - um por equipa - que podem vir a valer outro no jogo interativo do nosso jornal.





Afonso Sousa (Médio) - Belenenses SAD - 500.000Gonçalo Ramos (Avançado) - Benfica - 1.000.000Angel Gomes (Médio) - Boavista - 750.000Guga (Médio) - Famalicão - 500.000Madi Queta (Avançado) - Farense - 500.000Fábio Vieira (Médio) - FC Porto - 1.000.000Samuel Lino (Avançado) - Gil Vicente - 500.000Pelágio (Médio) - Marítimo - 500.000Filipe Soares (Médio) - Moreirense - 500.000João Victor (Avançado) - Nacional - 500.000Matchoi Djaló (Médio) - P. Ferreira - 500.000Fali (Defesa) - Portimonense - 500.000Nando Pijnaker (Defesa) - Rio Ave - 500.000Lincoln (Médio) - Santa Clara - 1.000.000David Carmo (Defesa) - Sp. Braga - 1.000.000Daniel Bragança (Médio) - Sporting - 1.500.000Rúben Fonseca (Avançado) - Tondela - 500.000Noah Holm (Avançado) - V. Guimarães - 500.000