Juntos na barbearia e na luta pelo troféu

A Liga Record já vai na 25ª edição e tem concorrentes fiéis. Ao ponto de, desde 2012, existir a ‘Liga Amigos do Salão Paulo’, com 40 equipas a disputarem o título! Trata-se de uma competição com organização quase digna de uma prova profissional, que começou por causa de um... barbeiro. "Temos um local em comum, que é a nossa barbearia. O Paulo Santos tratou da angariação das equipas e eu faço o resto, como divulgar o grupo e tudo isso. Cada um jogava por si, mas fomos juntando todos e agora temos esta liga”, explica-nos Tiago Almeida, um dos responsáveis.

Equipados a rigor com bonés Record desde esta temporada, estes treinadores de sofá levam a prova muito a sério. "O que significa jogar a Liga Record? Falo por mim e pelo Paulo. Nem sei explicar bem. Cada vez estamos mais doentes! Quando os jogos acabam falamos logo uns com os outros a perguntar se tinha este ou aquele jogador. E ficamos sempre à espera da página dos pontos no Record para começar imediatamente a fazer contas e perceber quem é que vai vencer a ronda”, confessa.

Toda esta competitividade durante a temporada acaba por ser coroada com um jantar anual em setembro, com o objetivo de distribuir prémios, brindes mas, acima de tudo, de promover o convívio. Já fomos convidados para o próximo!