Liga Record arranca a 15 de setembro: inscreva-se e seja o treinador campeão

Já se sabe qual é a data do arranque oficial da Liga Record 2023/24. A 5.ª jornada tem início a 15 de setembro com o E. Amadora-FC Porto, marcado para as 19h15. Os concorrentes terão de fechar as equipas duas horas antes.Já esta segunda-feira, 4 de setembro, ficará disponível a lista definitiva. Se ainda não tem equipa inscreva-se aqui. O vencedor final receberá um automóvel.Claro que quem não conseguir registar um plantel até ao fecho das substituições para a 1ª ronda do concurso, a 5ª jornada da Liga, não fica fora-de-jogo. Durante toda a temporada quem quiser pode inscrever equipas, nesse caso fica apenas em desvantagem na corrida aos prémios finais pois quem já está em campo desde o início começa logo a acumular pontos.Por Miguel AmaroE. Amadora-FC Porto, 19h15Rio Ave-Famalicão, 15h30Farense-Sp. Braga, 18h00Vizela-Benfica, 20h30Arouca-Casa Pia, 15h30Gil Vicente-Estoril, 15h30V. Guimarães- Portimonense, 18h00Sporting-Moreirense, 20h30Boavista-Chaves, 20h15