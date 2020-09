Liga Record dá (muitos) prémios todas as jornadas

É já na quarta jornada do campeonato que a Liga Record arranca oficialmente! Ainda vai mais do que a tempo de se inscrever, seja com o código a que tem acesso no Guia Record, ou através da compra de equipas online. Aí, importa dizer que se adquirir três nós oferecemos a quarta! Oportunidades imperdíveis para participar no melhor concurso desportivo do país, com direito a prémios literalmente todas as semanas. Não acredita?





Nos prémios finais, há logo destaque para um automóvel para o grande vencedor, enquanto o segundo classificado tem direito a uma scooter. A terceira posição conquista um vale de 250 euros na Rádio Popular, o quarto ganha um de 150 euros, o quinto tem um ano de assinatura do, ao passo que o 6.º ao 25.º levam um vale de 25 euros na RP.Se olharmos jornada a jornada, o vencedor da semana garante 250 euros em vale na Rádio Popular, o segundo 150 euros, o terceiro 100 euros, o quarto 50 euros, o quinto 25 euros mais um mês de, enquanto o 6.º ao 25.º ficam com o vale de 25 euros.Já o campeão de inverno fica com um vale de 500 euros na RP e o segundo classificado recebe um de 250, tal e qual como o campeão e vice-campeão de verão. Não vai aproveitar a hipótese de ganhar estes prémios?